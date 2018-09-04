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Зять Никиты Михалкова официально признан банкротом

Суд открыл процедуру по реализации имущества родственника знаменитого режиссера.

Фото : bez-makiyazha.ru4 сентября 2018, 17:24

Арбитражный суд Москвы по заявлению проходящего санацию Бинбанка признал банкротом гендиректора машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, и открыл процедуру реализации его имущества, сообщают РИА Новости.

Суд включил задолженность Бакова перед банком в размере более 78 миллионов рублей в реестр требований кредиторов должника. Финансовым управляющим утвержден Борис Кладов, его отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 19 февраля.

Суд во вторник отказался увеличить размер требований к должнику с 78 миллионов до 264 миллионов рублей, о чем просил представитель Бинбанка. По его словам, в июне вступило в силу еще одно решение суда о взыскании с Бакова задолженности, в связи с чем общая сумма долга выросла. Суд пояснил, что новое требование может быть заявлено в дальнейшем отдельно.

Представитель Бакова в июне заявил в суде о намерении договориться с кредитором о реструктуризации долга в размере 78 миллионов рублей во внесудебном порядке. По его словам, должник провел переговоры с банком, на которых кредитор поставил условие о погашении 30% долга (около 80 миллионов рублей) для заключения соглашения о реструктуризации.

Бинбанк также требует признать банкротом президента "Тракторных заводов" Михаила Болотина. Топ-менеджеры КТЗ выступили поручителями по кредитам, выданным предприятиям концерна. Оба заявления о банкротстве поступили в арбитраж в феврале. Рассмотрение по существу дела о банкротстве Болотина ранее во вторник было перенесено на 11 сентября.

Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ на конец 2017 года превышал 85 миллиардов рублей. С конца октября основной кредитор — ВЭБ — проводит процедуру банкротства компании, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБа в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства. Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению ВЭБа ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей.


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