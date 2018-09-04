Зять Никиты Михалкова официально признан банкротом

Суд открыл процедуру по реализации имущества родственника знаменитого режиссера.

Арбитражный суд Москвы по заявлению проходящего санацию Бинбанка признал банкротом гендиректора машиностроительного концерна "Тракторные заводы" (КТЗ) Альберта Бакова, зятя кинорежиссера Никиты Михалкова, и открыл процедуру реализации его имущества, сообщают РИА Новости.

Суд включил задолженность Бакова перед банком в размере более 78 миллионов рублей в реестр требований кредиторов должника. Финансовым управляющим утвержден Борис Кладов, его отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 19 февраля.

Суд во вторник отказался увеличить размер требований к должнику с 78 миллионов до 264 миллионов рублей, о чем просил представитель Бинбанка. По его словам, в июне вступило в силу еще одно решение суда о взыскании с Бакова задолженности, в связи с чем общая сумма долга выросла. Суд пояснил, что новое требование может быть заявлено в дальнейшем отдельно.

Представитель Бакова в июне заявил в суде о намерении договориться с кредитором о реструктуризации долга в размере 78 миллионов рублей во внесудебном порядке. По его словам, должник провел переговоры с банком, на которых кредитор поставил условие о погашении 30% долга (около 80 миллионов рублей) для заключения соглашения о реструктуризации.

Бинбанк также требует признать банкротом президента "Тракторных заводов" Михаила Болотина. Топ-менеджеры КТЗ выступили поручителями по кредитам, выданным предприятиям концерна. Оба заявления о банкротстве поступили в арбитраж в феврале. Рассмотрение по существу дела о банкротстве Болотина ранее во вторник было перенесено на 11 сентября.

Объем накопленных финансовых обязательств предприятий группы КТЗ на конец 2017 года превышал 85 миллиардов рублей. С конца октября основной кредитор — ВЭБ — проводит процедуру банкротства компании, реализуя "дефолтную стратегию", утвержденную набсоветом ВЭБа в отношении ряда активов КТЗ в качестве единственного способа преодолеть кризис и начать оздоровление производства. Арбитражный суд Чувашии в ноябре по заявлению ВЭБа ввел в КТЗ начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов КТЗ обязательства перед ВЭБом в размере более 68,5 миллиарда рублей.

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