На 30% больше стали выдавать банки кредитов

В частности, в июле было выдано кредитов на 1,2 трлн тенге, что на 30,4% выше в сравнении с июлем 2017 года.

В этом году банки существенно увеличили выдачу кредитов. Об этом сообщил Аналитический центр Ассоциации финансистов (АФК), передает Zakon.kz.

«По мере снижения базовой ставки НБРК и доходности инструментов денежного рынка, а также краткосрочных нот НБРК, высвобождающиеся средства постепенно направляются на кредитование. В частности, в июле было выдано кредитов на 1,2 трлн тенге, что на 30,4% выше в сравнении с июлем 2017 года. Тем временем за январь-июль 2018 года было выдано кредитов на 7,2 трлн тенге (+26,2%)», - говорится в сообщении.

Как отмечается, средневзвешенная ставка вознаграждения банков по выданным кредитам в тенге физическим лицам с начала года снизилась с 19,2% до 18,4% (снизилась на 0,7% за июль). Годовая инфляция за данный период снизилась на 1,0% до 6,0%, в то время как базовая ставка НБРК была снижена с 10,25% до 9,00%.

«Кредитование в стране поддерживается в том числе за счет действующих государственных программ финансирования. Хотим отдельно отметить, что в начале июле началась реализация Программы жилищного кредитования «7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи»», - отметили в АФК.

По данным организации, по состоянию на 29 августа 2018 года принято 1803 заявок на получение займа на сумму 21,3 млрд тенге. Из них одобрено 1190 заявок на предоставление займа на сумму 14,0 млрд тенге.

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