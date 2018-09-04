Женщина упала под автобус и погибла в Алматы
По предварительной версии, водитель не виноват.
Фото : Sputnik4 сентября 2018, 17:43
Автобус переехал женщину-пешехода в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
Трагический инцидент произошел на Северном кольце возле поворота на микрорайон "Дорожник". Со слов очевидцев и водителя автобуса № 135, он ехал Северному кольцу, когда шедшая вдоль дороги женщина внезапно упала перед светофором, ей, возможно, стало плохо.
Голова пострадавшей попала под заднее колесо автобуса. Водитель не успел среагировать и переехал женщину.
От полученных травм женщина-инвалид, 1972 года рождения, скончалась до приезда скорой помощи.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4935550-9687d4232e072008f501ad5816214c41
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...