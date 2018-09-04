Женщина упала под автобус и погибла в Алматы

По предварительной версии, водитель не виноват.

Автобус переехал женщину-пешехода в Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

Трагический инцидент произошел на Северном кольце возле поворота на микрорайон "Дорожник". Со слов очевидцев и водителя автобуса № 135, он ехал Северному кольцу, когда шедшая вдоль дороги женщина внезапно упала перед светофором, ей, возможно, стало плохо.

Голова пострадавшей попала под заднее колесо автобуса. Водитель не успел среагировать и переехал женщину.

От полученных травм женщина-инвалид, 1972 года рождения, скончалась до приезда скорой помощи.

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