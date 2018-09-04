Убийством закончилась групповая драка в Таразе

Причиной конфликта стала банальная ссора в одном из городских кафе.

В Таразе задержаны трое молодых парней, забившие насмерть ровесника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Второго сентября примерно в 4:30 часов утра возле расположенного по улице Казыбек би кафе "Барбарис" произошел конфликт между группой молодых людей, в результате чего множественные травмы получил 23-летний житель областного центра.

Не приходя в сознание, потерпевший скончался в городской больнице №1. Предварительная причина смерти - кровоизлияние в мозг, закрытая черепно-мозговая травма.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлены и задержаны трое жителей Тараза в возрасте 21-22 лет, которые подозреваются в совершении данного преступления. Также имеется видеозапись, где явно видна роль каждого подозреваемого лица. Видеоматериал изъят и приобщен к материалам уголовного дела. В настоящее время ведется досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК», – сообщили в пресс-службе областного ДВД.

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