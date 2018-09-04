КПО успешно завершила строительство детского сада

Строительство дошкольных учреждений – одно из важных социальных направлений государственной политики, ориентированной на повышение социального благосостояния казахстанцев.

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) сегодня объявила об успешном вводе в эксплуатацию детского дошкольного учреждения в городе Аксае. Общая сумма инвестиций в данный социальный проект составила более двух миллионов долларов США.

В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие руководители Западно-Казахстанской области, КПО и подрядных организаций, представители общественности района.

В своем обращении Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов сказал: «Мы открываем новый просторный и современный детский сад, оборудованный «под ключ». Это радость в первую очередь для родителей. Строительство дошкольных учреждений – одно из важных социальных направлений государственной политики, ориентированной на повышение социального благосостояния казахстанцев».

«В новом здании для детей созданы все условия для дополнительного образования. Наше подрастающее поколение может активно развиваться и достигать отличных результатов. Глава государства всегда требует обращать внимание в первую очередь на решение социальных проблем», - подчеркнул Алтай Кульгинов.

Генеральный директор КПО Эдвин Блом сказал: «Дети - наше будущее. Мы очень рады, что местные ребятишки будут получать качественное дошкольное образование в этом современном учреждении, строительство которого было согласовано с акиматами ЗКО и Бурлинского района. На сегодня, общая сумма инвестиций КПО в развитие социальной инфраструктуры региона составила $353 млн».

«Опираясь на принципы корпоративной ответственности и устойчивого развития, мы стремимся обеспечить максимальную отдачу от освоения Карачаганакского месторождения для блага жителей региона и Республики Казахстан», - добавил он.

Общая площадь двухэтажного детского сада – 2764 квадратных метров. Заведение рассчитано на 11 групп: три для детей ясельного возраста и восемь дошкольных. В рамках проекта также было проведено благоустройство прилегающей территории.

На первом этаже здания расположены ясельные и детсадовские группы, медицинские помещения, комната для персонала. На втором этаже размещены детсадовские группы, а также методический кабинет, кабинет психолога, универсальный зал для музыкальных и гимнастических занятий.

Карачаганакский проект играет значительную роль в социально-экономическом развитии региона. В течение прошедшего двадцатилетия на средства КПО в Западно-Казахстанской области построены десятки новых школ, больниц, спортивных и культурных объектов, проложены множество километров новых дорог. Перечень приоритетных объектов определяет руководство области. На всех стадиях строительства к реализации проектов привлекаются только местные подрядные организации.

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