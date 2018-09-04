Корректирующих мер для сдерживания инфляции не требуется - Нацбанк РК

Сообщается, годовая инфляция в августе сформировалась на уровне 6,0% при целевом коридоре 5-7% на конец 2018 года.

В Национальном банке РК оценили все факторы и заверили, что пока особенный корректирующих мер для регулирования инфляции не требуется, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Директор Департамента исследований и статистики Национального Банка Казахстана Виталий Тутушкин, текущий и ожидаемый до конца 2018 года уровень годовой инфляции сохраняется внутри целевого коридора (5-7%). Оценивая все факторы, в нацбанке не считают необходимым принятие корректирующих мер. При этом в случае усиления фактического и прогнозируемого инфляционного давления финрегулятор не исключает возможности ужесточения денежно-кредитной политики.

"Годовая инфляция в августе сформировалась на уровне 6,0% при целевом коридоре 5-7% на конец 2018 года. Несмотря на замедление в годовом выражении роста цен на продовольственные товары (5,1%) и платные услуги (4,9%), динамика непродовольственной компоненты (8,2%) препятствует дальнейшему снижению общего уровня инфляции. Характер инфляционного фона определяется во многом факторами со стороны предложения, формально не зависящими от денежно-кредитной политики Национального Банка. На потребительскую инфляцию, во многом, оказывают влияние рост цен производителей, особенно в обрабатывающей промышленности, непредвиденные шоки предложения, а также расширение совокупного (потребительского и инвестиционного) спроса", - сказал Тутушкин.

По его словам, потребительский спрос стимулируется как возобновившимся с начала текущего года ростом реальных доходов населения, так и кредитованием банками граждан на потребительские цели. В среднесрочном периоде действие данного фактора на инфляцию будет постепенно уменьшаться на фоне ожиданий по сокращению фискального стимулирования экономики.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!