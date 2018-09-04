В Алматы снизилось количество автокраж - ДВД

По статистике, кражи сократились в 4,8 раза.

По данным Управления криминальной полиции Алматы, в текущем году количество краж из автотранспортных средств уменьшилось в 4,8 раза. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Анализ показал, что за 8 месяцев 2017 года в городе всего было зарегистрировано 937 краж из авто, за аналогичный период 2018-го года эта цифра составила 332.

Меньше всего стали воровать боковые зеркала. Как следует из анализа, в 2016 году была зарегистрирована 1 181 кража боковых зеркал, за 8 месяцев 2017 года – 883, а с начала текущего года зарегистрировано 395 краж данной категории.

Кроме того, в части карманных краж: за 8 месяцев 2017 года зарегистрировано 1 994 факта карманных краж, в этом году – 552.

С начала 2018 года количество краж чужого имущества снизилось на 8,3%. Службы и подразделения полиции за совершение краж чужого имущества задержали 3 869 человек. Пресечена преступная деятельность 78 групп, занимающихся кражами чужого имущества, в частности, квартирными – 20, кражами с авто – 24, другими видами краж – 34.

Из 213 лиц, задержанных за кражи с автомашин, 28 промышляли хищениями боковых зеркал, 83 – кражами аккумуляторов, 102 – хищениями других материальных и технических ценностей из салонов автомобилей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!