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Воры избили 83-летнего жителя Астаны в его доме

Пожилой мужчина с ушибами и травмами госпитализирован в городскую больницу.

Фото : FORPOST Севастополь4 сентября 2018, 18:20

Столичные полицейские по «горячим следам» задержали двух подозреваемых, которые пытались ограбить пенсионера в его доме, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

2 сентября около 20.00 часов неизвестные лица проникли в частный дом жителя Астаны. Применив физическую силу и угрожая 83-летнему мужчине, который находился дома один, злоумышленники пытались похитить деньги. Не добившись желаемого от пенсионера, они принялись обыскивать жилище. Ничего не найдя, скрылись в неизвестном направлении. Пожилой мужчина с ушибами и телесными травмами госпитализирован в городскую больницу.

После того как поступило сообщение о дерзком нападении, сотрудники полиции без промедления приступили к поиску преступников. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники районного отдела полиции УВД «Алматы» по «горячим следам» задержали двух подозреваемых в возрасте 24 и 35 лет. Задержанные водворены в Изолятор временного содержания ДВД г. Астаны.

В настоящее время проводится досудебное расследование.


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