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Атырауская спортсменка Акжол Кайыпхан завоевала бронзовую медаль на Всемирных играх кочевников

Наша землячка приняла участие в соревнованиях среди спортсменов из 35 стран мира.

Фото : пресс-служба акима Атырауской области4 сентября 2018, 18:30

Атырауская спортсменка Акжол Кайыпхан завоевала бронзовую медаль на Всемирных играх кочевников, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

Стартовав 2 сентября в Иссык-Кульской области Кыргызстана, продолжаются III Всемирные игры кочевников. В крупномасштабном мероприятии принимают участие более 2000 спортсменов из более чем 80 стран. Надо сказать, что данное мероприятие является одним из крупнейших спортивных событий Кыргызстана.

По кыргызской борьбе "Алыш" в весовой категории до 55 кг Акжол Кайыпхан стала обладательницей бронзовой медали. Ранее Акжол уже побеждала в чемпионате страны по дзюдо среди молодежи. На данный момент в общей копилке сборной Казахстана имеется 2 серебряных и 3 бронзовых медалей.

III Всемирные игры кочевников продолжатся до 8 сентября, в ближайшее время еще два наших спортсмена с нефтяного региона испытают свои силы и поборются за призовое место.


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