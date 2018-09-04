Состоялись первые занятия медфакультета в Кокшетауском государственном университете им. Ш.Уалиханова

КГУ имени Ш. Уалиханова прошел регистрацию в MSI, а также, как полноправный член корпуса учебных заведений, профилирующих в данном направлении, уже принимает активное участие в его заседаниях.

На уровне акима Акмолинской области проведено рабочее совещание по вопросам создания медицинского факультета в регионе. Следует отметить, что сентябрь 2018 года стал точкой отсчета для медицинского факультета, открытого в этом году в Кокшетауском государственном университете имени Шокана Уалиханова, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области.

Ректор КГУ им. Ш. Уалиханова М. Сарлыбаев доложил о текущей ситуации. В ВУЗ на специальность «общая медицина» поступило 172 абитуриента, в том числе по грантам акима области 50 человек, - 18 - по грантам Министерства образования РК и более 100 на договорной основе.

Укомплектованы кадры обучающего персонала, в основном корпусе определены аудитории для медицинского факультета. Выделены помещения под деканат факультета, кафедр морфологии, физиологии и общей патологии. Проведен текущий ремонт с укомплектованием их мебелью и необходимым оснащением.

В том числе на баланс университета передано одно из зданий медицинских учреждений. В настоящее время проведен техосмотр здания, определены объемы работ, дано заключение на перепланировку здания, которое направлено в городскую архитектуру для оформления. Приводится в порядок прилегающая территория.

Приобретены 2 цифровые программы для обучения в кабинете медицинских технологий по анатомии и физиологии человека, а также по синдромной диагностике и клинике внутренних заболеваний. Для этого специально выделен кабинет с IT-аппаратурой. Проводится конкурс на государственные закупки программы с мультимедийным классом "Виртуальная клиническая академия" на 17 млн тенге. Состоялся конкурс на приобретение учебной литературы на 12 млн тенге.

КГУ имени Ш. Уалиханова прошел регистрацию в MSI, а также, как полноправный член корпуса учебных заведений, профилирующих в данном направлении, уже принимает активное участие в его заседаниях.

Интересной новостью стало заключение университетом договора на обучение в данном вузе 150 студентов из Индии, заезд которых состоится уже в конце месяца. Оплата за обучение, проживание и питание студентам данной страны будет осуществляться со стороны их государства. Кроме того, университетом произведен набор на 1-ый курс интернатуры, будут обучаться 12 человек, при этом 6 человек будет обучаться на гранты республики. Руководителем области Маликом Мурзалиным дано поручение соответствующим управлениям выделить дополнительные средства на гранты акима для следующей половины интернов. Основной базой для прохождения интернатуры определена Акмолинская областная многопрофильная больница.

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