Аким Павлодарской области обеспокоен сохранностью отремонтированных дорог в регионе

а аппаратном совещании в областном акимате он потребовал запретить перевозку негабаритов с углем, щебнем и другими делимыми материалами.

Булат Бакауов вновь поднял вопрос защиты реконструированных и благоустроенных дорог от перегрузов. На аппаратном совещании в областном акимате он потребовал запретить перевозку негабаритов с углем, щебнем и другими делимыми материалами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Павлодарской области.

О том, что на сохранности отремонтированного дорожного полотна нужно заострить особое внимание, глава региона заявил еще в прошлом году. Сегодня этот вопрос по-прежнему актуален – в 2018 году на благоустройство и ремонт дорог только из областного бюджета выделили более 12,4 миллиарда! При этом на уже сданных в эксплуатацию участках продолжают разъезжать перегруженные многотонники. Когда начали разбираться в ситуации, выяснилось, что в случае, когда одна машина перевозит груз больше, чем позволяет масса автомобиля, транспортная инспекция выписывает специальное разрешение. При этом не важно, что в грузовике – делимый или неделимый груз, – перевозчик всегда может рассчитывать на эту платную государственную услугу. Стоимость спецразрешения составляет 58 тысяч тенге, выдается оно сроком до 6 месяцев. То есть фактически частник может перевозить негабарит в течение полугода за 325 тенге в сутки.

- Совсем недавно я проезжал по дороге Шалдай – Восточное, которую отремонтировали два года назад, - рассказал аким. – Так вот, ее уже разбили. Поэтому выдачу спецразрешений в случае перегрузов с делимыми грузами необходимо запретить! Этот документ нудно выдавать только на груз, являющиеся по своим физическим параметрам и инженерному решению «монолитом» или который невозможно транспортировать раздельно.

Помимо прочего глава региона потребовал, чтобы специалисты и полицейские проверяли выданные спецразрешения на предмет их подделки. Для более тщательного контроля за большегрузами для транспортной инспекции приобрели 3 специально оборудованные машины общей стоимостью 100 миллионов тенге. Уже в ближайшее время они прибудут в Павлодар. Одна из них будет работать на участке трассе между Калкаманом и Майкаином, по которой во все направления везут щебень.

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