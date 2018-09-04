Цель проекта – рассказать о духовном богатстве, современном развитии и культурно-этническом единстве народа независимого Казахстана.

В Атырау запланирована реализация международного проекта «Бабалар iзiмен - Дорогами Предков», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Атырауской области.

Данная инициатива будет осуществлена в рамках статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» по направлению «Туған жер».

Впервые идею о патриотическом автомотопробеге озвучил президент мотоклуба «Wheels Brothers MC Atyrau» Олег Шмаль 23 августа, на встрече с Главой Государства в рамках его рабочего визита в Атыраускую область.

Цель проекта – рассказать о духовном богатстве, современном развитии и культурно-этническом единстве народа независимого Казахстана.

- Мы планируем охватить самый длинный маршрут нового Шелкового пути, от Китая до Западной Европы от Желтого до Северного Моря. Маршрут составит порядка 12 000 километров. Конечно же, масштабность зависит от бюджета, поэтому мы бы не отказываемся от партнерской и спонсорской помощи. Данный авто-мотопробег, в подобном формате «народной дипломатии», будет проведен впервые среди стран-участниц союза, поэтому мы хотим основательно подготовиться, набрать участников, оснастить транспорт и т.д. Скажу только, что реализация нашего проекта запланирована на следующий год. И о сроках пока говорить рано, - рассказал Олег Шмаль. - Что касается особых требований для кандидатов, то их, пожалуй, нет, достаточно быть физически крепким, увлекаться экстремальным мототуризмом, любить и знать свою страну, ну и как минимум один иностранный язык для полноценного общения.

Насчет партнерской и спонсорской помощи обращаться по телефону: 8 701 111 2136.

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