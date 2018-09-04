Казахстану предложили провести Конгресс ООН

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Казахстану предложено провести Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 2025 году, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Взаимодействие Агентства и Управления ООН по наркотикам и преступности стало основной темой двухсторонней встречи заместителя Председателя АДГСПК Олжаса Бектенова и руководителя департамента УНП ООН по коррупционным и экономическим преступлениям Димитрия Влассиса. Встреча состоялась в Вене 3 сентября.

Димитрий Власис высоко оценил проводимую в Казахстане антикоррупционную политику, отметив, что казахстанский опыт подлежит распространению в других странах.

«Мы признательны Казахстану за лидерство в вопросах противодействия коррупции на региональном уровне», - отметил он.

С учетом достигнутых успехов Казахстану предложено провести Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в 2025 году. Проводимый каждые пять лет Конгресс является наиболее масштабным тематическим международным форумом ООН.

Встреча Олжаса Бектенова и Димитрия Влассиса организована в рамках участия делегации Агентства в мероприятиях по имплементации Конвенции ООН против коррупции.

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