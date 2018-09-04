Поликлиники в Астане будут находиться в шаговой доступности

Асет Исекешев выступил по вопросам здравоохранения.

Сегодня на заседании правительства аким Астаны Асет Исекешев выступил по вопросам дальнейшего развития здравоохранения, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По словам А. Исекешева, повышение доступности и оказание качественной медицинской помощи населению является приоритетом для всех поликлиник, которые работают в условиях конкурентоспособной системы здравоохранения столицы.

В настоящее время в столице функционирует 27 поликлиник: 16 государственных, 11 частных. Количество прикрепленного населения составляет более 1 065 000 человек.

Чтобы решить проблему нагрузки на медицинские учреждения, в Астане внедряется проект «Доктор у дома»: открываются амбулатории на первых этажах жилых комплексов с привлечением средств частных инвесторов. Это позволит обеспечить шаговую доступность медицинской помощи, качество медицинских услуг, комфортную среду.

«С учетом ежегодного прироста населения нагрузка на поликлиники растет. В связи с чем нами проводится работа по развитию сети. Мы провели анализ работы наших поликлиник, определили наиболее перегруженные и предложили бизнесу открыть в данных районах компактные, комфортные поликлиники. Взамен мы прикрепляем к данным организациям население и тем самым повышаем доступность медицинской помощи. Данный проект мы назвали «Доктор у дома». В текущем году нами уже открыты 3 частные поликлиники, в планах до конца года открыть еще 6 частных. Таким образом, нами принято решение развивать сеть поликлиник за счет частных инвестиций. Тем самым мы экономим время и значительные бюджетные средства. Только по итогам текущего года общая сумма инвестиций составит более 8 млрд тенге», – сказал в ходе заседания А. Исекешев.

Стоит отметить, что на сегодня нагрузка на одного участкового врача в среднем составляет порядка 1900 человек. До конца следующего года планируется снизить нагрузку до 1700 и достичь показателей стран ОЭСР.

В целом до 2023 года в планах реализация 15 проектов за счет частных инвестиций на общую сумму более 80 млрд тенге.

Глава кабмина поручил Минздраву совместно с регионами обеспечить эффективную реализацию предлагаемых мер.

«Проводится хорошая работа в Астане через привлечение частных инвесторов. С увеличением качества и количества лечебниц количество пациентов на одного врача должно быть снижено. На первых этажах новых домов нужно строить компактные поликлиники, и все эти меры, я думаю, должны проводиться во всех областях. Прошу вас всех взять этот вопрос на контроль», – сказал в ходе совещания премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

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