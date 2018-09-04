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Поликлиники в Астане будут находиться в шаговой доступности

Асет Исекешев выступил по вопросам здравоохранения.

Фото : Городская поликлиника № 5» акимата г. Астаны4 сентября 2018, 19:10

Сегодня на заседании правительства аким Астаны Асет Исекешев выступил по вопросам дальнейшего развития здравоохранения, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По словам А. Исекешева, повышение доступности и оказание качественной медицинской помощи населению является приоритетом для всех поликлиник, которые работают в условиях конкурентоспособной системы здравоохранения столицы.

В настоящее время в столице функционирует 27 поликлиник: 16 государственных, 11 частных. Количество прикрепленного населения составляет более 1 065 000 человек.

Чтобы решить проблему нагрузки на медицинские учреждения, в Астане внедряется проект «Доктор у дома»: открываются амбулатории на первых этажах жилых комплексов с привлечением средств частных инвесторов. Это позволит обеспечить шаговую доступность медицинской помощи, качество медицинских услуг, комфортную среду.

«С учетом ежегодного прироста населения нагрузка на поликлиники растет. В связи с чем нами проводится работа по развитию сети. Мы провели анализ работы наших поликлиник, определили наиболее перегруженные и предложили бизнесу открыть в данных районах компактные, комфортные поликлиники. Взамен мы прикрепляем к данным организациям население и тем самым повышаем доступность медицинской помощи.

Данный проект мы назвали «Доктор у дома». В текущем году нами уже открыты 3 частные поликлиники, в планах до конца года открыть еще 6 частных. Таким образом, нами принято решение развивать сеть поликлиник за счет частных инвестиций. Тем самым мы экономим время и значительные бюджетные средства. Только по итогам текущего года общая сумма инвестиций составит более 8 млрд тенге», – сказал в ходе заседания А. Исекешев.

Стоит отметить, что на сегодня нагрузка на одного участкового врача в среднем составляет порядка 1900 человек. До конца следующего года планируется снизить нагрузку до 1700 и достичь показателей стран ОЭСР.

В целом до 2023 года в планах реализация 15 проектов за счет частных инвестиций на общую сумму более 80 млрд тенге.

Глава кабмина поручил Минздраву совместно с регионами обеспечить эффективную реализацию предлагаемых мер.

«Проводится хорошая работа в Астане через привлечение частных инвесторов. С увеличением качества и количества лечебниц количество пациентов на одного врача должно быть снижено. На первых этажах новых домов нужно строить компактные поликлиники, и все эти меры, я думаю, должны проводиться во всех областях. Прошу вас всех взять этот вопрос на контроль», – сказал в ходе совещания премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.


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