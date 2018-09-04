Астана призывает Кабул защищать жизни и права женщин

5 сентября состоится международная конференция по расширению возможностей женщин Афганистана.

Посол по особым поручениям МИД РК Станислав Василенко дал расширенный комментарий в преддверии Международной конференции «Расширение возможностей для женщин в Афганистане», передает Zakon.kz.

- Расскажите, пожалуйста, откуда возникла инициатива проведения такой конференции?

- В мире широко признаны миротворческие инициативы Казахстана и лично Президента Нурсултана Назарбаева, в том числе в рамках стабилизации, экономического устойчивого и безопасного развития Афганистана.

Казахстан на протяжении многих лет вносит вклад в мирный процесс и восстановление Исламской Республики Афганистан. Будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 гг., республика являлась его председателем в январе 2018 года. В течение этого периода основное внимание было уделено Афганистану.

Под председательством Президента РК Н.Назарбаева состоялись открытые дебаты СБ на тему: «Построение регионального партнерства в Афганистане и Центральной Азии в качестве модели взаимозависимости безопасности и развития», в которой страны-члены подтвердили свою приверженность политическому урегулированию ситуации в Афганистане, в первую очередь на основе концепции неразрывности связи вопросов безопасности и развития, т.н. security and development nexus.

Был организован визит членов Совета в Афганистан, целью которого было получение информации из первоисточников. При этом, члены СБ встретились с руководством этой страны, а также с супругой Президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани – Рулой Гани.

С учетом такого внимания Афганистану, Казахстан посчитал необходимым повысить международную осведомленность и поддержку конкретных потребностей женщин и девочек в стране, продвижение и расширение прав и возможностей которых должны быть в центре внимания, в целях достижения долгосрочного мира и устойчивого развития в Афганистане и последующего процветания страны.

В этой связи, вслед за состоявшимися в 2013-2017 гг. Симпозиумами афганских женщин, 5 сентября т.г. Казахстан проводит Региональную конференцию по расширению прав и возможностей женщин в Афганистане в рамках своей приверженности миру и безопасности в регионе.

- Насколько актуальна гендерная проблематика сегодня для Афганистана?

- Важность и актуальность предстоящего форума ярко отражены в его названии - «Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане». Целью предстоящего мероприятия является повышение международной осведомленности и оказание поддержки конкретным потребностям женщин и девочек в стране, а также продвижение и расширение их прав и возможностей, которые должны быть в центре внимания.

Являясь одной из самых уязвимых и незащищенных частей общества в любом конфликте, женщины наряду с детьми занимают центральное место в реабилитационном процессе. Общепризнано, что решение проблемы гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин являются важными аспектами устойчивого развития.

Данная конференция важна не только для Афганистана и региона, но и в целом для мирового сообщества, поскольку роль женщины в обществе неуклонно растет. Женщины работают в ключевых сферах экономики и показывают высокие результаты.

Важно подчеркнуть соблюдение Резолюции 1325 (2000) Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности, и его последующих резолюций.

Между тем, Афганистан является одной из беднейших стран в мире и страдает от высокого уровня безработицы и особенно серьезной проблемой является безработица среди женщин. Необходимо создать рабочие места для женщин, ориентированные на конкретные культуры, и сосредоточиться на развитии предпринимательства для женщин в Афганистане.

Женщины составляют 48,8 процента населения Афганистана и из них читать и писать умеют только 12 процентов. Заработок женщин, занятых в сельском хозяйстве, на 46 процентов ниже заработка мужчин. Если женщина работает в других областях, то она получает около 49 процентов заработка, положенного мужчине за ту же работу.

Хотел бы обратить внимание на программу развития Правительства Национального Единства ИРА «Пять национальных приоритетов», одним из пунктов которого является защита прав женщин.

Убежден, что угрозы безопасности, а также политические и экономические проблемы, с которыми продолжает сталкиваться Афганистан, требуют постоянной поддержки со стороны стран региона, международного сообщества, при лидирующей роли ООН.

Высокой оценки заслуживают прилагаемые правительством Афганистана достойные усилия в деле осуществления Закона о ликвидации насилия в отношении женщин, посредством внесения в Уголовный кодекс главы о ликвидации насилия в отношении женщин. Тем самым, афганское правительство направляет всем афганцам позитивный сигнал о том, что оно обязуется защищать жизнь и права женщин.

Астана призывает Кабул также неуклонно следовать их положениям, и в частности таких документов как: 70/176 (2015) «Принятие мер против гендерно-мотивированных убийств женщин и девочек», а также №71/170 (2016) «Активизация усилий в целях предотвращения и искоренения всех форм насилия в отношении женщин и девочек: бытовое насилие».

- Какова роль Казахстана и стран региона в стабилизации Афганистана на современном этапе?

- Как я уже отмечал, Казахстан поддерживает все мирные инициативы международного сообщества по урегулированию Афганского кризиса. Мы активно участвуем в Стамбульском процессе стран «Сердца Азии». Казахстан поддержал новую мирную инициативу правительства ИРА - «Кабульский процесс».

Важно также отметить участие казахстанской делегации во главе с Министром иностранных РК К. Абдрахмановым в Ташкентской конференции по Афганистану в марте 2018 года. Следует отметить проводимую на данном историческом этапе руководством Узбекистана «переформатированную» и более активную региональную политику в ИРА. Именно многопрофильное сотрудничество с Афганистаном, особенно в рамках транснациональных транспортных проектов, позволит расширить торговые и логистические возможности ЦА, создаст альтернативные транзитные маршруты доставки грузов на мировые рынки.

В двустороннем плане Казахстан и Афганистан нацелены на развитие и углубление торгово-экономического сотрудничества в различных сферах, включая сельскохозяйственную, дорожно-строительную, железнодорожную и другие сферы.

ИРА является традиционным рынком сбыта казахстанской пшеницы и муки. В 2017/18 маркетинговом году в Афганистан экспортирован рекордный объем казахстанской пшеницы и муки, зерновой эквивалент которого составляет порядка 2 247,47 тыс. тонн, в т.ч. 291,67 тыс. тонн пшеницы и 1 369,05 тыс. тонн муки.

Казахстан взял на себя обязательство бесплатно обучить у себя одну тысячу афганских студентов в рамках Государственной образовательной программы РК-ИРА, на эти цели было выделено 50 млн. долларов США.

Казахстан прорабатывает с европейскими и другими международными организациями возможность продолжения обучения афганских граждан различным востребованным в Афганистане профессиям. В ходе конференции планируется рассмотреть вопрос запуска образовательной программы ЕС для афганских женщин в вузах Казахстана и Узбекистана.

- Каковы ожидания от предстоящей конференции?

- Народы нашего региона связаны друг с другом тысячелетними узами братства и добрососедства. Нас объединяют общие история, религия, культура и традиции. Находясь в «сердце» Евразии, регион является мостом, соединяющим Европу и Ближний Восток, Южную и Восточную Азию, граничит с такими крупнейшими государствами, как Россия и Китай.

В то же время в Центральной Азии пересекаются интересы мировых держав, регион примыкает к очагам нестабильности и конфликтов, испытывая на себе влияние всех негативных процессов, происходящих в ближнем и дальнем зарубежье.

Именно поэтому, только совместными усилиями стран всего региона мы сможем изменить ситуацию и сделать больше для защиты афганских женщин и детей. Считаю, что участие женщин во всех областях жизни общества имеет важное значение для достижения мира, стабильности и развития.

По итогам Конференции планируется принять итоговый документ «Астанинская декларация по расширению прав и возможностей женщин Афганистана», который в свою очередь, будет иметь огромное значение для дальнейшей совместной работы по укреплению роли женщин в афганском обществе.

В целях успешного выполнения перспективных задач Астанинской конференции, предлагается ускоренно и качественно реализовать ряд международных программ и проектов в Афганистане. В частности, речь может идти о создании специального консультативного органа (Совет по защите интересов) в качестве региональной группы влиятельных женщин в составе существующих международных организаций в регионе Центральной Азии, которые будут обеспечивать равное участие и вклад женщин во всех областях расширения прав и возможностей женщин, включая принятия политических решений, таких как политические переговоры и консультации, расширение экономических возможностей, доступа к образованию и других.

Всем заинтересованным сторонам, включая финансовые институты, предлагается рассмотреть возможность создания в Афганистане эксклюзивного индустриального парка для предприятий, находящихся в собственности женщин со специализированной инфраструктурой и возможностями для трудоустройства. Важными являются разработка и внедрение новаторских подходов и практик по обеспечению «Образования для Всех» путем активного включения и продвижения доступа женщин к образованию и устранения структурного неравенства и барьеров, препятствующих получению образования. Это должно способствовать продвижению экономических прав и возможностей женщин во всех сферах, путем сотрудничества с частным сектором, обеспечивая вовлеченность всех женщин на всех уровнях занятости.

В данном контексте предлагается оказывать помощь малым и средним предприятиям, принадлежащим женщинам в Афганистане и во всем регионе в развитии производственного цикла добавленной стоимости и обеспечении доступа к региональным и глобальным рынкам, в том числе путем связи друг с другом и включения их в цепи поставок транснациональных предприятий для повышения их конкурентоспособности. Обращает на себя внимание инициатива о проведении на постоянной основе ежегодной специализированной региональной выставки для женщин-предпринимателей из Афганистана и стран Центральной Азии для поддержания делового партнерства.

Ожидается, что в итоговом документе будут отмечены усилия Правительств стран Центральной Азии и других игроков по стабилизации ситуации и инвестированию в сотрудничество в области социального и экономического развития Афганистана, подчеркивая, что улучшение условий жизни и образования, в частности образования девочек, народа в Афганистане будет способствовать экономическому подъему страны, созданию рабочих.

Кроме того, Конференция станет действенной рабочей площадкой для укрепления гендерных связей между всеми странами центрально-азиатского региона и еще раз покажет нашу солидарность и сплоченность.

В целом хотелось бы выразить надежду, что итоги Конференции обязательно найдут практическую реализацию в будущем, а роль женщин в жизни афганского народа будет только неуклонно возрастать. Ведь как говорится в известной пословице: «Сорок мужчин не обставят один дом, а женщина одна заполонит весь дом».

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