Стали известны обстоятельства смерти двух женщин в Астане

В Управлении здравоохранения столицы прокомментировали оба случая.

Управление общественного здравоохранения Астаны сообщило подробности гибели двух женщин, передает Zakon.kz.

Первый случай произошел в горбольнице №2. 35-летняя жительница Астаны поступила на плановые роды на сроке 40 недель 6 дней. Это были ее третьи роды. Во время наблюдения у врача впервые выявили гестационный сахарный диабет. Женщина поступила 29 августа, а 1 сентября начались роды. Во втором периоде ее состояние резко ухудшилось. Роженица потеряла сознание, ее вырвало, кожа лица и шеи потемнели. Монитор показал остановку сердечной деятельности и остановку дыхания. Реанимационные мероприятия не помогли.

По предварительной версии, причиной смерти стала острая декомпенсация сердечной деятельности на фоне эмболии околоплодными водами - проникновения околоплодных вод или эмбриональных клеток в кровоток матери. Является редкой акушерской патологией.

Новорожденная девочка весом 4200 гр находится в детской реанимации под наблюдением неонатологов. Ухудшения состояния не наблюдается. На данный момент состояние стабильное средней тяжести.

Создана комиссия Управления общественного здравоохранения для проведения служебного расследования.

Еще одна пациентка погибла в приемном покое горбольницы №1. Девушка 1990 г.р. обратилась с жалобами на слабость, отек, боль и зуд. По ее словам, накануне вечером ее укусило неизвестное насекомое.

При введении преднизолона девушке стало плохо, она потеряла сознание. В срочном порядке были вызваны реаниматологи, пациентка госпитализирована в противошоковую палату, у нее отметили остановку сердечной деятельности. Были начаты реанимационные мероприятия, которые проводились в течении 50 минут, без эффекта.

В 17:30 была констатирована биологическая смерть. Врачи вызвали полицию и криминалистов. Сотрудниками полиции все участники данного случая опрошены и изъяты использованные ампулы препаратов. Вынесено постановление на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

Вопрос взят на контроль, проводится служебное расследование.

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