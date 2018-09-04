Глава Сената принял заместителя Председателя Центрального Военного совета КНР

Сюй Цилян и Касым-Жомарт Токаев обсудили стратегическое партнерство.

Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Председателя Центрального Военного совета КНР Сюй Циляна, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Глава Сената подчеркнул, что данный визит имеет большое значение для дальнейшего развития стратегического партнерства между Казахстаном и Китаем. По словам К.Токаева, успешное развитие стратегического партнерства между двумя странами является важным фактором обеспечения и укрепления мира и безопасности на обширной части евразийского континента.

Обсуждая уровень и перспективы взаимодействия в военной сфере, стороны с удовлетворением отметили активизацию сотрудничества в двустороннем формате, а также в рамках ШОС. Собеседники отметили исключительную продуктивность регулярных встреч высших руководителей двух стран, высоко оценили итоги официального визита Президента Казахстана Н.Назарбаева в КНР в июле с.г. и его участие в Саммите Шанхайской организации сотрудничества в г.Циндао.

«Взаимодействие в рамках ШОС является одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана», - сказал К.Токаев.

Сюй Цилян отметил большой прогресс в социально-экономическом развитии Казахстана под руководством Президента Н.Назарбаева, возросший авторитет нашей страны на международной арене, огромную популярность казахстанского лидера в Китае.

Собеседники подчеркнули необходимость полной реализации договоренностей, достигнутых Главами государств, с целью укрепления сотрудничества во всех сферах.

«Военные связи – важная часть межгосударственных отношений. Высокий уровень военного сотрудничества – показатель уровня межгосударственных отношений», - подчеркнул заместитель Председателя Центрального военного совета КНР. Он выразил благодарность Казахстану за поддержку во время совместных учений в ШОС.

В ходе встречи также обсуждались вопросы региональной безопасности в контексте новых вызовов и угроз. Стороны отметили особую актуальность сопряжения стратегий «Нұрлы жол» и «Экономический пояс Шелкового пути». К.Токаев заявил о важности дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, отметил важность предстоящего визита в Казахстан Председателя Постоянного комитета Всекитайского Собрания Народных Представителей.

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