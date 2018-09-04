Подробности гибели матери троих детей из Семея сообщили полицейские

Предварительная версия – утопление в воде.

В Департаменте внутренних дел Восточно-Казахстанской области озвучили некоторые подробности в отношении гибели матери троих детей из Семея, передаёт корреспондент Bnews.kz.

"На оперативный канал "102" поступила информация от жителя города, что на берегу Иртыша, возле дачного массива обнаружен труп неизвестной женщины. Оперативно прибывшая следственно-оперативная группа УВД города Семей опознала труп как без вести пропавшая жительница города Семей 1980 года рождения", - прокомментировали в ДВД ВКО.

Признаков насильственной смерти на её теле не обнаружено. По информации сотрудников правоохранительных органов, предварительной причиной смерти является утопление в воде. В данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 38-летняя Динара вышла из дома приблизительно в пять часов вечера и не вернулась. При этом, как позже выяснилось, с собой она не взяла ни сотовый телефон, ни документов, удостоверяющих личность. Её поиски начались с 20 августа. Труп женщины на берегу Иртыша обнаружили волонтеры.

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