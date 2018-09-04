За лечение ног ножами карагандинку оштрафовали

Жительница Караганды на клумбе перед КарГУ воткнула в землю 127 ножей.

В Караганде специализированным административным судом вынесено решение в отношении женщины, воткнувшей в клумбу более сотни ножей. Нарушительница порядка оштрафована, передаёт корреспондент BNews.kz.

"Женщина, которая втыкала ножи в общественном месте, оштрафована на сумму 8418 тысяч тенге. Такое решение вынесено согласно протоколу об административно-правовом нарушении. Инцидент произошёл на пересечении улиц Университетская и Язева. Жительница Караганды на клумбе перед КарГУ воткнула в землю 127 ножей. Таким образом, она совершила мелкое хулиганство, выраженное в загрязнении мест общего пользования", - сообщила пресс-секретарь областного суда Гульбаршин Житикова.

Напомним, необычный случай произошёл в Караганде в середине лета. Полицейские несколько недель пытались понять, кто втыкает кухонные ножи в землю в общественных местах, которые изначально нашли в клумбе перед университетом, а затем недалеко от детской площадки во дворе жилого района. В итоге, удалось задержать 68-летнюю пенсионерку.

Задержанная сообщила, что таким образом лечила ноги: ножи носила собой в пакете, втыкала их в землю и заговаривала. Рецепт же оздоровления она вычитала в сборнике нетрадиционной медицины. Для проведения "лечения" она приобретала ножи в различных торговых точках города.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!