Подразделения Вооруженных Сил повышают боевое мастерство в горной местности

Основной целью занятия является совершенствование методики работы штабов соединений по управлению войсками в условиях высокогорья.

На учебном полигоне «Коктал» под руководством первого заместителя Министра обороны – начальника Генерального штаба ВС РК генерал-лейтенанта Мурата Майкеева проходит масштабное занятие с командующими региональных командований по организации боевых действий в горной местности. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Основной целью занятия является совершенствование методики работы штабов соединений по управлению войсками в условиях высокогорья. На занятие привлечены батальонные тактические группы и силы радиоэлектронной разведки и беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Особое внимание в ходе занятия уделено осуществлению разведки объектов условного противника и корректировке огня артиллерии с применением высокотехнологических средств борьбы.

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