Камеры «Сергек» в Астане позволили снизить количество ДТП

Порядка 90% нарушений правил дорожного движения в столице выявляются автоматизированными системами фотовидеофиксации правонарушений и аппаратно-программным комплексом «Сергек».

Камеры «Сергек» в Астане позволили снизить количество аварий. Об этом в ходе брифинга по обеспечению правопорядка в городе рассказал заместитель начальника Департамента внутренних дел города Астаны Сабыр Жусупбеков, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

По его словам, порядка 90% нарушений правил дорожного движения в столице выявляются автоматизированными системами фотовидеофиксации правонарушений и аппаратно-программным комплексом «Сергек». Применение данной технологии позволило добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий на 20% в сравнении с пошлым годом.

Вместе с тем спикер рассказал о текущем уровне безопасности в городе и принимаемых мерах. Отмечается заметное снижение преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах города, на 23%.

Так, в профилактике правонарушений и борьбе с преступностью столичной полицией используются современные технические средства и технологии.

«В настоящее время на территории города установлены и функционируют в круглосуточном режиме порядка пяти тысяч камер, которые позволяют контролировать дорожную и общественную безопасность. Среди них камеры Центра оперативного управления ДВД г. Астаны, интеллектуальные камеры «Смарт Сити», комплексы «Сергек», камеры по программе ГЧП «Безопасный двор» и «Умный город», – подчеркнул Жусупбеков.

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