Глава МИД РК посетил пункт пропуска на казахстанско-кыргызской границе

За три летних месяца пункт пропуска пересекли 27 тысяч человек.

4 сентября министр иностранных дел Республики Казахстан Кайрат Абдрахманов посетил автомобильный пункт пропуска Кеген (РК) – Кыркара (КР) (КПП), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Поездка связана с реализацией договоренностей, достигнутых Президентами Казахстана и Кыргызстана 25 декабря 2017 года в г. Астане, а также изучением возможности по переводу КПП с сезонного на круглогодичный режим работы.

Пункт перехода оснащен современными техническими средствами контроля в соответствии с нормативными требованиями по оснащению КПП, что позволяет обеспечивать контроль и безопасность на границе. За три летних месяца пункт пропуска пересекли 27 тысяч человек.

В соответствии с Соглашением между Правительствами Казахстана и Кыргызстана о пунктах пропуска через государственную границу от 25 декабря 2003 года на казахстанско-кыргызской государственной границе действуют 8 пунктов пропуска.

Договоренность Глав государств об изменении статуса двух КПП Аухатты (РК) – Кен-Булун (КР) и Сартобе (РК) – Токмок (КР) с двустороннего на многосторонний была реализована 17 августа 2018 года подписанием соответствующего Протокола в ходе VII заседания Казахстанско-кыргызского межправительственного совета. Это позволит уменьшить нагрузку на другие пункты пропуска, а иностранным туристам более удобно посещать озеро Иссык-Куль. Развитие региональных туристических маршрутов является одной из приоритетных задач правительств двух стран. Ярким примером взаимовыгодного сотрудничества является туристический маршрут к Пику Хан-Тенгри, пролегающий по территории обоих государств.

Эти и другие вопросы, направленные на активизацию двустороннего взаимодействия в различных областях, находятся в повестке дня казахстанско-кыргызского сотрудничества.

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