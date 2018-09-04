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В здании АО НК «КазМунайГаз» в Астане ликвидировали задымление

В 20.15 задымление было ликвидировано.

Фото : КЧС МВД РК4 сентября 2018, 20:40

В Астане произошло задымление в здании АО НК «КазМунайГаз» по адресу: улица Кабанбай батыра, 19, блок D, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов.

Произошло горение мусора под обшивкой на общей площади 0,5 кв. м на уровне 6 этажа. В 20.15 задымление было ликвидировано. Пострадавших нет.


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