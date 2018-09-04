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В районе Ватикана обвалилась средневековая стена

Небольшие куски вулканического туфа упали с высоты десятка метров с внешней стены Пассетто.

Фото : © AP Photo / Andrew Medichini4 сентября 2018, 21:09

Несколько фрагментов средневековой Леонинской стены в районе Ватикана обвалились во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Небольшие куски вулканического туфа упали с высоты десятка метров с внешней стены так называемого Пассетто – укрепленного коридора длиной около 800 метров, который соединяет Ватикан и замок Святого Ангела.

На место прибыли пожарные и полицейские, которые оцепили зону происшествия и закрыли проход для пешеходов. Они также сняли со стены несколько других фрагментов покрытия, находившихся под угрозой обрушения.

В конце августа в центре Рима произошло обрушение крыши древней церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной на Римском форуме. Как заявил приходской священник Даниэле Либанори, оно лишь чудом не привело к жертвам.


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