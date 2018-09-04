Девушку сбили насмерть в Алматы

Погибшая перебегала дорогу в неположенном месте.

Вечером 4 сентября в Алматы сбили пешехода, девушка скончалась до приезда медиков, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на Северном кольце. Автомобиль Audi 100 двигался в северном направлении. Сразу после рынка «Ялян» на дорогу перед ним выбежала девушка. Стоит отметить, что она перебегала дорогу ровно посередине между двумя надземными пешеходными переходами.

Перепрыгнув через бетонный отбойник, девушка оказалась на пути следования автомашины. Водитель начал тормозить, пытаясь избежать наезда. Тормозной путь составил около 30 метров.

От удара девушку отбросило на 20 метров. Она скончалась на месте, до приезда сотрудников скорой медицинской помощи.

Центральные полосы по Северному кольцу заблокированы, начались пробки.

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