Неисправный автомобиль спровоцировал массовое ДТП в Алматы

Машина стояла в левой полосе с поднятым капотом.

Вечером во вторник, 4 сентября, в Алматы произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказали участники аварии, инцидент произошел в сумеречное время. На проспекте Райымбека в западном направлении, на развязке с улицей Саина, в левом ряду стоял автомобиль. Он был сломан, капот поднят.

Водитель автомашины Lexus RX300 , ехавший на запад, решил объехать сломанный автомобиль по полосе встречного движения. Машина выехала и уже возвращалась в свою полосу, когда водитель почувствовал удар сзади.

Автомашина Daewoo Nexia со встречной полосы врезалась в заднее колесо внедорожника. У Daewoo оторвалось колесо. Потерявший управление автомобиль понесся на полосу встречного движения, где вскользь задел Audi 80 и вылетел лоб в лоб с Toyota Corolla. От удара Toyota откинуло на стоявший сзади Nissan Maxima.

В результате столкновения пострадали три человека: водитель Daewoo и его пассажиры, женщина с ребенком.

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