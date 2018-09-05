Ученые нашли способ вернуть зрение слепым

Бионический глаз даст сверхчеловеческие способности зрячим.

Исследователи из Университета Миннесоты создали прототип бионического глаза, который может вернуть зрение слепым и дать сверхчеловеческие способности зрячим, пишет ПМ.

Ученые использовали построенный на заказ 3D-принтер для конструкции прототипа. Сначала они напечатали основу из серебряных частиц внутри полусферического стеклянного купола. Затем, используя полупроводниковые полимерные материалы, поверх основы напечатали фотодиоды, устройства, способные конвертировать свет в электрические сигналы.

Весь процесс занял около часа, после чего исследователи получили бионический глаз, который превращает свет в электричество с эффективностью в 25% (это, конечно, меньше чем могут делать наши естественные глаза, так как они фиксируют даже один-единственный фотон).

Пока такой глаз человеку пересадить невозможно. Стеклянный купол не слишком подходит для глазницы, поэтому ученые ищут возможность использования мягкого материала для печати полусферы. К тому же они хотят добавить больше фоторецепторов для повышения эффективности устройства. Тем не менее, соавтор проекта Майкл Макалпайн в пресс-релизе пишет, что это значительный шаг на пути к созданию пригодных для имплантации бионических глаз.

Во-первых, изобретение показало, что полупроводники, полученные с помощью трехмерной печати, столь же эффективны, сколь и устройства, произведенной по дорогой технологии микропроизводства, что сильно удешевляет стоимость подобных бионических глаз.

Во-вторых, впервые открыт способ печати полупроводников на вогнутой поверхности, что в принципе невозможно в микропроизводстве.

Подобные глаза в будущем смогут вернуть зрение слепым, но также потенциально могут улучшить зрение кому угодно (правда, пока непонятно, придется ли для этого удалять совершенно здоровые нормальные глаза и имплантировать искусственные). Но в первую очередь надо найти способ конвертировать электрические сигналы в то, что может интерпретировать мозг. Когда же это случится, зрение человека изменится кардинально, а вместе с ним, возможно, и восприятие мира.

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