Борющаяся с раком телеведущая объявила о скорой смерти

Ей осталось жить несколько дней.

Популярная британская телеведущая Рейчел Блэнд (Rachael Bland), страдающая от рака молочной железы, объявила на своих страницах в соцсетях о том, что ей осталось жить несколько дней, пишет Лента.ру.

Блэнд обратилась через Twitter и Instagram к своим друзьям и поклонникам, которые слушали ее подкасты, посвященные лечению рака.

«Как говаривал легендарный Фрэнк Синатра — боюсь, пришло время, друзья мои. И внезапно. Мне сказали, что мне осталось только несколько дней. Это очень сюрреалистично. Огромное спасибо за поддержку, которую я получила от вас», — написала ведущая в Twitter, отметив, что ее соратники продолжат работу над подкастом.

Она также продублировала текст сообщения в Instagram, опубликовав снимок с мужем Стивом.

Блэнд 40 лет. Она 15 лет проработала на «Би-би-си» ведущей новостей. Подкаст об онкологии она начала вести после того, как в ноябре 2016 года у нее диагностировали рак молочной железы. The Sun отмечает, что Блэнд лечилась с помощью химиотерапии, а также тестировала новый препарат, однако в феврале стало известно, что ее рак носит метастатический характер.

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