Заявление тренера Головкина вызвало тревогу перед боем с «Канело»

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин и его наставникАбель Санчес рассказал в телефонной конференции о тренировочном процессе, сообщает Sports.kz.

— Ты говорил, что чувствуешь себя на 25 лет, но тебе не 25. Ты тренируешься иначе, чем когда действительно было 25?

— Я очень хорошо тренируюсь и чувствую себя прекрасно. Я тренируюсь как человек, которому 36 лет.

(Санчес) — Я тренирую всех одинаково, но меняю тренировки, когда боец становится старше. Поэтому он не выкладывается в зале полностью. Всё дело в том, чтобы подстроить лучше график под него.

Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.





Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!