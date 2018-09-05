Заявление тренера Головкина вызвало тревогу перед боем с «Канело»
Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин и его наставникАбель Санчес рассказал в телефонной конференции о тренировочном процессе, сообщает Sports.kz.
— Ты говорил, что чувствуешь себя на 25 лет, но тебе не 25. Ты тренируешься иначе, чем когда действительно было 25?
— Я очень хорошо тренируюсь и чувствую себя прекрасно. Я тренируюсь как человек, которому 36 лет.
(Санчес) — Я тренирую всех одинаково, но меняю тренировки, когда боец становится старше. Поэтому он не выкладывается в зале полностью. Всё дело в том, чтобы подстроить лучше график под него.
Рематч «Канело» — GGG состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!