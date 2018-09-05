В Ираке в стычках демонстрантов и полиции погибли шесть человек
Для разгона демонстрантов местная полиция использовала слезоточивый газ.
Фото : РИА Новости5 сентября 2018, 07:10
Беспорядки в Басре продолжаются уже второй день. Среди убитых были протестующие и полицейские, сообщает Life.ru.
В стычках между демонстрантами и полицией погибло около шести человек.
Отмечается, что сотни человек окружили здание администрации Басры. Верхние этажи охвачены огнём. Для разгона демонстрантов местная полиция использовала слезоточивый газ.
Напомним, акции протеста в Басре начались с 8 июля. Протестующие требуют от властей прекратить перебои электричества и водоснабжения.
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