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В Ираке в стычках демонстрантов и полиции погибли шесть человек

Для разгона демонстрантов местная полиция использовала слезоточивый газ.

Фото : РИА Новости5 сентября 2018, 07:10

Беспорядки в Басре продолжаются уже второй день. Среди убитых были протестующие и полицейские, сообщает Life.ru.

В стычках между демонстрантами и полицией погибло около шести человек.

Отмечается, что сотни человек окружили здание администрации Басры. Верхние этажи охвачены огнём. Для разгона демонстрантов местная полиция использовала слезоточивый газ.

Напомним, акции протеста в Басре начались с 8 июля. Протестующие требуют от властей прекратить перебои электричества и водоснабжения.


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