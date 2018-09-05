В Ираке в стычках демонстрантов и полиции погибли шесть человек

Для разгона демонстрантов местная полиция использовала слезоточивый газ.

Беспорядки в Басре продолжаются уже второй день. Среди убитых были протестующие и полицейские, сообщает Life.ru.

В стычках между демонстрантами и полицией погибло около шести человек.

Отмечается, что сотни человек окружили здание администрации Басры. Верхние этажи охвачены огнём. Для разгона демонстрантов местная полиция использовала слезоточивый газ.

Напомним, акции протеста в Басре начались с 8 июля. Протестующие требуют от властей прекратить перебои электричества и водоснабжения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!