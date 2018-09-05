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Тренеры топ-клубов предложили УЕФА отменить правило выездного гола

Они думают, что ситуация в футболе изменилась и теперь забитых на чужом поле мячей уменьшилась по сравнению с теми временами, когда правило было принято.

Фото : EPA5 сентября 2018, 07:47

Наставники ведущих футбольных клубов Старого Света выступили за пересмотр правила забитого гола на чужом поле. Предложение было выдвинуто на специальной ежегодной встрече тренеров, которая состоялась в швейцарском Ньоне, пишет Вести.ru.

На мероприятии присутствовали такие специалисты, как наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, Хулен Лопетеги из мадридского "Реала", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", а также возглавляющий "Наполи" Карло Анчелотти и другие.

Генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти прокомментировал предложение наставников: "Тренеры полагают, что голы в гостевых матчах забивать теперь не так сложно, как было раньше, поэтому они считают, что правило должно быть пересмотрено. Мы изучим этот вопрос, — заявил Маркетти, слова которого приводит Reuters. – Они думают, что ситуация в футболе изменилась и теперь забитых на чужом поле мячей уменьшилась по сравнению с теми временами, когда правило было принято".


Напомним, что данное правило было введено в 1965 году. Согласно ему в случае равенства забитых голов по итогам двухматчевого противостояния победителем становится та команда, которая забила больше голов на выезде.


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