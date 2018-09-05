Тренеры топ-клубов предложили УЕФА отменить правило выездного гола

Они думают, что ситуация в футболе изменилась и теперь забитых на чужом поле мячей уменьшилась по сравнению с теми временами, когда правило было принято.

Наставники ведущих футбольных клубов Старого Света выступили за пересмотр правила забитого гола на чужом поле. Предложение было выдвинуто на специальной ежегодной встрече тренеров, которая состоялась в швейцарском Ньоне, пишет Вести.ru.

На мероприятии присутствовали такие специалисты, как наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо, Хулен Лопетеги из мадридского "Реала", Массимилиано Аллегри из "Ювентуса", а также возглавляющий "Наполи" Карло Анчелотти и другие.

Генеральный секретарь УЕФА Джорджо Маркетти прокомментировал предложение наставников: "Тренеры полагают, что голы в гостевых матчах забивать теперь не так сложно, как было раньше, поэтому они считают, что правило должно быть пересмотрено. Мы изучим этот вопрос, — заявил Маркетти, слова которого приводит Reuters. – Они думают, что ситуация в футболе изменилась и теперь забитых на чужом поле мячей уменьшилась по сравнению с теми временами, когда правило было принято".



Напомним, что данное правило было введено в 1965 году. Согласно ему в случае равенства забитых голов по итогам двухматчевого противостояния победителем становится та команда, которая забила больше голов на выезде.

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