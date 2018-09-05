Когда в Астане включат отопление
Готовность жилого фонда и социальных объектов составляет 98 %.
Фото : Delo.ua5 сентября 2018, 07:54
Пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева рассказала, когда в столичных школах и больницах включат отопление, передает Sputnik Казахстан.
"На сегодняшний день подготовка энергокомплекса города Астаны к отопительному сезону идет по плану. Готовность жилого фонда и социальных объектов составляет 98 %. По правилам, при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток принимается решение местного исполнительного органа Астаны о начале отопительного сезона", — прокомментировала Жургенбаева.
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