Когда в Астане включат отопление

Готовность жилого фонда и социальных объектов составляет 98 %.

Пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева рассказала, когда в столичных школах и больницах включат отопление, передает Sputnik Казахстан.

"На сегодняшний день подготовка энергокомплекса города Астаны к отопительному сезону идет по плану. Готовность жилого фонда и социальных объектов составляет 98 %. По правилам, при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 градусов по Цельсию и ниже в течение пяти суток принимается решение местного исполнительного органа Астаны о начале отопительного сезона", — прокомментировала Жургенбаева.

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