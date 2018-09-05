В Австралии коала трижды за день посетила аптеку

Когда сотрудники выгоняли её из помещения, животное пряталось на парковке.

В австралийском городке Портленде коала зашла в аптеку, чтобы прогуляться между стеллажей, и не хотела возвращаться в лес. Об этом сообщает Life.ru.

Когда сотрудники выгоняли её из помещения, животное пряталось на парковке. Спустя какое-то время коала снова проникала внутрь аптеки.



После очередного посещения бесчувственная сотрудница выгнала животное на улицу, где было оживлённое движение. К счастью, неравнодушные посетители вызвали спасателя, который отвёз коалу в лес.

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