Половина Атырау на пять дней останется без газа

Отключение от газа всех потребителей связано с планово-предупредительными ремонтными работами

Половина Атырау и части пригородных населенных пунктов на 5 дней останутся без газа, передает МИА «Казинформ».

«Подача газа в левобережной части города будет временно прекращена в период с 10 по 15 сентября от Железнодорожного моста до поселка Дамба», - проинформировала горожан пресс-служба Атырауского производственного филиала АО «КазТарансГазАймак».

Пояснив, что отключение от газа всех потребителей связано с планово-предупредительными ремонтными работами УМГ АО «Интергаз -Центральная Азия» на ГРС-1 «Атырау».

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