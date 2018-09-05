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Половина Атырау на пять дней останется без газа

Отключение от газа всех потребителей связано с планово-предупредительными ремонтными работами

Фото : inform.kz5 сентября 2018, 08:21

Половина Атырау и части пригородных населенных пунктов на 5 дней останутся без газа, передает МИА «Казинформ».

«Подача газа в левобережной части города будет временно прекращена в период с 10 по 15 сентября от Железнодорожного моста до поселка Дамба», - проинформировала горожан пресс-служба Атырауского производственного филиала АО «КазТарансГазАймак».

Пояснив, что отключение от газа всех потребителей связано с планово-предупредительными ремонтными работами УМГ АО «Интергаз -Центральная Азия» на ГРС-1 «Атырау».


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