Тренер Головкина ответил на вопрос о его старении

15 сентября 36-летний Головкин проведёт реванш с 27-летним мексиканцем Саулем Альваресом.

Абель Санчес, американский тренер чемпиона мира по версиям WBC/WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), в беседе с Mayweather Boxing Channel заявил, что ещё никто и никогда не доминировал над чемпионом мира из Казахстана, и если это случится, то он первый скажет, что Геннадий постарел, пишет sports.kz.

Напомним, что 15 сентября 36-летний Головкин проведёт реванш с 27-летним мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Их первый бой годом ранее завершился вничью.

— Многие, даже те, кто называл Головкина фаворитом в первом бою, думают, что Головкин стареет, что он уже прошёл свой пик.

— Я никогда не видел никого, включая Альвареса, доминирующим над Головкиным. В день, когда я увижу, как кто-то доминирует над Головкиным, когда кто-то будет лучше него, я скажу, что он постарел. До этого времени об этом сложно говорить. Пока мой боец был доминирующим в предыдущих поединках, и старость не придёт внезапно в одном бою. У Геннадия лучший процент нокаутов среди средневесов за всю историю. У него 23 нокаута подряд. Пока никто не доминировал над ним в такой манере, чтобы говорить, что Геннадий постарел. Когда это случится — я буду первым, кто об этом скажет.





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