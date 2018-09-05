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«Союз» продырявили при сборке в подмосковном Королеве

Ряд сотрудников предприятия знали о браке, поскольку еще до старта была предпринята попытка заделать нештатное отверстие клеем.

Фото : Юлия Рубцова / РИА Новости5 сентября 2018, 08:46

Отверстие от сверла в космическом корабле «Союз МС-09», из-за которого на МКС произошла утечка воздуха, появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе. К такому мнению склоняется внутренняя комиссия РКК «Энергия».

Источник агентства в отрасли уточнил, что эксперты еще продолжают изучать причины случившегося, но, по их мнению, отверстие было просверлено в сборочном цехе на этапе изготовления космического корабля. Другой источник рассказал, что ряд сотрудников предприятия знали о браке, поскольку еще до старта была предпринята попытка заделать нештатное отверстие клеем.

4 сентября депутат Госдумы, космонавт и бывший участник экспедиции на МКС Максим Сураев предположил, что обшивку «Союза» на орбите Земли мог повредить член экипажа. «Может быть, просто кому-то уже совсем плохо и надоело, что они высверлили эту дырку и хотели пораньше вернуться домой», — сказал он и призвал дождаться заключения комиссии.

Об утечке воздуха на «Союзе, пристыкованном к Международной космической станции на орбите Земли стало известно 30 августа. Расследованием занимается специальная комиссия. На данный момент точно установлено, что «Союз» был поврежден не метеоритом.

Источник: Лента.ру


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