Головкин и Альварес стали героями 8-битной игры

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО), который 15 сентября в Лас-Вегасе (США) проведет матч-реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), вместе с соперником стали героями 8-битной игры. Об этом сообщает "Чемпионат".

Авторами проекта стали промоутерские компании Golden Boy Promotions и GGG Promotions, представляющие интересы "Канело" и Головкина соответственно, а также разработчик компьютерных игр GameCommerce.

Стороны приняли решение для раскрутки боя подготовить для фанатов игру. Она выйдет за неделю до поединка и должна будет привлечь еще больше внимания аудитории.

Игра будет бесплатной, ее запустят в сервисах Snapchat, Facebook, Instagram и Twitter. У игроков будет возможность выбирать, за кого играть и какие действия предпринимать - наносить различные удары или защищаться.

Напомним, первый бой Головкина и Альварес состоялся в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.

Think you've got what it takes to become the champ?



Pick your side and lead @Canelo or @GGGBoxing to the middleweight title with the #CaneloGGG8Bit game. #CaneloGGG2 https://t.co/mRgqx4ce5Z pic.twitter.com/5mJSulioxM