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Головкин и Альварес стали героями 8-битной игры

Она призвана привлечь больше аудитории к их реваншу 15 сентября.

Фото : GoldenBoyBoxing5 сентября 2018, 08:54

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО), который 15 сентября в Лас-Вегасе (США) проведет матч-реванш с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО), вместе с соперником стали героями 8-битной игры. Об этом сообщает "Чемпионат".

Авторами проекта стали промоутерские компании Golden Boy Promotions и GGG Promotions, представляющие интересы "Канело" и Головкина соответственно, а также разработчик компьютерных игр GameCommerce.

Стороны приняли решение для раскрутки боя подготовить для фанатов игру. Она выйдет за неделю до поединка и должна будет привлечь еще больше внимания аудитории.

Игра будет бесплатной, ее запустят в сервисах Snapchat, Facebook, Instagram и Twitter. У игроков будет возможность выбирать, за кого играть и какие действия предпринимать - наносить различные удары или защищаться.

Напомним, первый бой Головкина и Альварес состоялся в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей.


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