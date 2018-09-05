Ж.Туймебаев: Туркестан и Шымкент будут развиваться вместе

В свою очередь, аким города Шымкент Габидулла Абдрахимов отметил, что Туркестан имеет большое значение для Казахстана и для всего тюркского мира.

Сегодня в Туркестане подписан меморандум между акиматами Туркестанской области и города Шымкент. На церемонии подписания меморандума аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, отметил, что Туркестанская область и город Шымкент будут развиваться вместе передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

«Как вы знаете, в этом году Шымкент стал городом республиканского значения, а 19 июня Глава государства публично подписал исторический Указ, согласно которому Южно-Казахстанская область была переименована в Туркестанскую. На совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан, состоявшемся 1 сентября, Президент сосредоточился на развитии Туркестана и Шымкента. На саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, прошедшем в Кыргызстане Глава государства придал особое значение Туркестану. Город Шымкент внес большой вклад в развитие региона. Мы должны поддерживать друг друга, развивать область и город и тем самым развивать нашу страну», - подчеркнул Ж.Туймебаев.





В свою очередь, аким города Шымкент Габидулла Абдрахимов отметил, что Туркестан имеет большое значение для Казахстана и для всего тюркского мира.

«Возможно, между городом Шымкент и Туркестанской областью имеется административная граница, но мы всегда вместе. Никто не может разделить страну. Жансеит Кансеитович после утверждения Генерального плана, акимат города Шымкента построит первое здание в Туркестане. Шымкент всегда вместе с Туркестаном. Туркестан должен стать городом мирового значения. Желаю Вам и всем государственным служащим, переехавшим вместе с вами удачи», - сказал Г.Абдрахимов.

Стоит отметить, что цели и задачи меморандума имеют большое значение. В частности, планируется наладить тесные контакты и партнерские отношения в социально-экономической сфере, развитии инфраструктуры, в сфере науки и культуры, предпринимательства. Более того, в рамках меморандума будет налажено сотрудничество в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса, здравоохранения, культуры, строительства, цифровизации, создания профессионального аппарата, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслях. Таким образом, область и город будут развиваться вместе, создавая новые горизонты.







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