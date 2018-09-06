Благотворительная акция «Забота»

В текущем году акция «Забота» приобрела несколько иной формат.

У нашего банка есть добрая традиция – в канун начала учебного года банк помогает детям собираться в школу. Помощь является адресной и распространяется на детей с ограниченными возможностями, сирот и детей из многодетных семей с небольшим достатком. На протяжении последних пяти лет мы ежегодно дарили таким детям школьные принадлежности, рюкзаки и планшеты. Внутри банка мы называем эту акцию теплым словом «Забота».

В текущем году акция «Забота» приобрела несколько иной формат. Банк определил четыре детских учреждения (Детский дом в Балхаше, Детский дом «Таншолпан» в Караганде, Детский дом №1 в Алматы и Специальная школа-интернат №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в Алматы) и пошил для их воспитанников школьную форму.

Самый приятный и волнительный этап акции стартовал 27 августа. В этот день делегация от нашего банка во главе с председателем правления Натальей Акентьевой навестила детский дом в Караганде и передала новую форму мальчишкам и девчонкам. Руководство учреждения и его маленькие воспитанники встретили нас очень тепло и гостеприимно. Следующим этапом благотворительного марафона стал Балхаш, а финиш состоялся сегодня в Алматы. Эмоции, которые мы испытали, вручая детям подарки, трудно передать словами.

«Дети – это самое лучшее, что может быть у каждого человека, это наше продолжение, наше будущее, смысл нашего существования. К сожалению, жизнь не всегда справедлива, и, наверное, одна из самых печальных несправедливостей – это когда дети по тем или иным причинам остаются без родителей. Смысл нашей акции заключается не в материальной поддержке – мы прекрасно понимаем, что государство заботится об этих детях. Мы просто хотели сделать нашим маленьким друзьям приятное и показать им, что они не одиноки», – сказала председатель правления АО «Bank RBK» Наталья Акентьева.

«Наши дети с нетерпением ждали приезда гостей, потому что в их возрасте всегда интересны новые встречи, новые знакомства, новые впечатления. Может быть, теперь, после этого визита и проникновенного общения, кто-то из наших воспитанников передумает становиться космонавтом и в качестве будущей профессии выберет для себя финансовую сферу. И если в своей самостоятельной взрослой жизни он трудоустроится в Bank RBK, это будет выглядеть очень символично», – с улыбкой отметила Бахыт Ермекова, директор Специальной школы-интерната №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в Алматы.

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