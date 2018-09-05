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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса Парламента РК

Всего депутаты рассмотрят 19 вопросов.

Фото : Zakon.kz5 сентября 2018, 09:52

В Астане началось пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности, будут рассмотрены проекты законов «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной статистики», «О ратификации Конвенции о борьбе с незаконными актами в отношении международной гражданской авиации».

Кроме того, депутаты подготовят заключения по проектам законов «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2019 - 2021 годы», «О республиканском бюджете на 2019 - 2021 годы», «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Хорватия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и Протокола к нему», «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Иорданским Хашимитским Королевством о выдаче лиц» и другим.


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