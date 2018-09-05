Погода в среду: на севере - дожди, на юге - пыльная буря

На востоке местами сохраняются заморозки.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 5 сентября, передает zakon.kz.

Синоптики отмечают, что обширный антициклон будет оказывать влияние на большинство областей Казахстана, с которым сохранится погода без осадков.

"Лишь на северо-западе и крайнем севере под влиянием области низкого давления ожидаются небольшие дожди. Местами ожидается ветер, на юге с пыльной бурей. Ночью и утром- местами туман.На севере, северо-западе, востоке и центре республики ночью и утром местами сохранятся заморозки", - говорится в сообщении.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром, в Актюбинской области местами ожидается туман. В Туркестанской, Мангыстауской областях- местами ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области- местами туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской - местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области - утром и днем местами пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Костанайской, Северо-казахстанской, Павлодарской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-2 градуса.

По данным РГП «Казгидромет», штормовое предупреждение ожидается ночью 3-5 сентября в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях. Ночью 4-5 сентября в Карагандинской области, ночью 5 сентября в Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 1-3°С. В Астане ночью 3-5 сентября на почве ожидаются заморозки 1°С. Вероятность шторма 90-95 %.

Прогноз погоды в Алматы, днем 21°, ясно.

Прогноз погоды в Астане, днем 15°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 5 сентября.

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