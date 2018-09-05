На 1 сентября в детском садике воспитатель выступила на шесте

Директор садика объяснил это тем, что они пытались облегчить атмосферу.

Воспитательница в Юго-Восточном Китае устроила танец на шесте, чтобы встретить своих воспитанников после летнего перерыва, сообщает kratko-news.com. Тем самым, она вызвала негодование среди родителей детей детского сада.

Видео со странного торжества показывают, как учительница в туфлях на высоком каблуке вращается вокруг пилона на небольшой сцене, пока маленькие дети смотрят. Детский сад Xinshueh в Шэньчжэне извиняется, заявив, что шоу было организовано с доброй волей.

Испуганные родители опубликовали ролики эротического танца в социальных сетях, многие утверждают, что теперь они пытаются забрать своих детей из этого сада.

“Танцы на пилоне совершенно неуместны для детей", – сказал один из родителей.

Другие говорят, что голый танец в рамках церемонии открытия – это «странный» выбор. Лай Ронг, директор садика, сказал в извинениях, что они пытались «облегчить атмосферу» в первый день занятий.

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