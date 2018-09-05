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Казахстанские производители увеличили выпуск кормов для животных

Почти 30% производства сконцентрировано в Алматинской области.

Фото : wolcha.ru5 сентября 2018, 09:46

За 7 месяцев казахстанские компании выпустили готовые корма для животных на 31,1 млрд тенге - это сразу на 27,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. С учетом инфляции, рост физического объема составил 24,2%, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Для сравнения, в прошлом году рост по итогам 7 месяцев составлял 29,2% год-к-году. Таким образом, в отрасли наблюдается стабильное развитие.

В натуральном выражении производство готовых кормов для сельскохозяйственных животных составило 731 тыс. тонн - на 25,9% больше, чем годом ранее.


Почти три четверти всего производства сконцентрировано в 4 ключевых областях: Алматинской (29,2% от РК), Акмолинской (14,9%), Костанайской (14,5%) и СКО (12%).

Несмотря на высокую долю импорта, особенно в сегментах кормов для домашних любимцев, казахстанские производители все активнее осваивают этот рынок.


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