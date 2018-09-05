Нигматулин: Главная задача депутатов – законодательно обеспечить поручения президента

От всех нас, безусловно, потребуется повысить эффективность работы над законопроектами - председатель.

На первом пленарном заседании Мажилиса в четвертой сессии VI созыва председатель палаты Нурлан Нигматулин акцентировал внимание депутатского корпуса на важности законодательной поддержки реализации всех задач главы государства, поставленных на совместном заседании Палат парламента, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

"Все мы были участниками открытия сессии 1 сентября нынешнего года, на котором глава государства обозначил семь основных приоритетов в законотворческой работе депутатского корпуса. И для успешного претворения в жизнь законодательных поручений Елбасы от всех нас, безусловно, потребуется повысить эффективность работы над законопроектами, разработанными и внесёнными как правительством, так и самими депутатами", - сказал спикер Мажилиса.

Нигматулин акцентировал внимание мажилисменов на наиболее важных законопроектах, касающихся, в частности, вопросов госзакупок и закупок квазигоссектора, естественных монополий, регулирования АПК. Как отметил председатель Палаты, принятие этих законодательных актов будет способствовать дальнейшему поступательному социально-экономическому развитию.

"В целом, работа всего депутатского корпуса и в новой сессии будет нацелена на проведение дальнейшей последовательной работы по качественному законодательному обеспечению приоритетов стратегического курса президента страны. Кроме того, программные документы главы государства, его масштабные инициативы также будут в центре внимания депутатов и получат всю необходимую законодательную поддержку", - подчеркнул он.

Депутатам также предстоит большая работа по организации взаимодействия с другими органами государственной власти, институтами гражданского общества и населением.

"Таким образом, Мажилис Парламента продолжит работу по повышению качества законотворчества при открытом, конструктивном диалоге как с представителями гражданского общества, так и со средствами массовой информации", - заключил Нигматулин.

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