С послания Назарбаева началась региональная конференция по правам женщин Афганистана

Мы выступаем за скорейшее достижение мира на афганской земле - Назарбаев.

Нурсултан Назарбаев обратился с приветственной речью к участникам региональной конференции по расширению прав и возможностей женщин в Афганистане. Его послание зачитала государственный секретарь РК, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Гульшара Абдыкаликова, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул особую роль женщин в современном мире и их неоценимый вклад в решение многих политических, социальных проблем урегулирование конфликтов, подержание мира и безопасности, улучшение жизни, благосостояния общества.

"Для нашей страны особенно символично, что площадкой сегодняшней конференции выступает столица Казахстана Астана, отмечающая в этом году свой 20-летний юбилей. С момента обретения независимости Казахстан ведет последовательную работу по достижению самых высоких мировых стандартов в вопросах гендерной политики и укрепления роли женщин в социально-политической жизни страны. Казахстан ратифицировал все основополагающие международные документы в сфере гендерного равенства, ориентиры которых получили политическое развитие в наших стратегических и программных документах", - говорится в письме.

Назарбаев также отметил, что при активной поддержке всего международного сообщества в качестве члена Совбеза ООН Казахстан уделяет особое внимание обеспечению безопасности в ЦА и Афганистане. Важнейшее значение имеет в этом процессе повышение прав и возможностей женщин в Афганистане.

"Высоко оценивая шаги афганского правительства по улучшению положения женщин в стране и обеспечению гендерного равенства, мы выступаем за скорейшее достижение мира на афганской земле, в том числе через концепцию для афганцев и силами самих афганцев. Главным аспектом данной работы является активное использование потенциала гражданского сектора, международных, региональных и национальных НПО, которые находятся на переднем крае международных усилий в этой сфере", - написал президент Казахстана.

В этой связи он отметил потенциал международных площадок, подобных сегодняшней конференции, которые позволяют объединить усилия всего международного сообщества с учетом широкого спектра мнений, обсудить наиболее значимые вопросы текущей и перспективной работы.

"Убежден, что сегодняшняя конференция придаст дополнительный импульса для эффективного поиска путей дальнейшего развития и реабилитации Афганистана, улучшения положения афганских женщин, их более широкое вовлечение в решение политических, экономических и социальных вопросов в стране. Высокий качественный состав, репрезентативность участников конференции позволяет обеспечить конструктивный обмен мнениями и опытом, полезным для всех участников", - заключил Назарбаев.

Татьяна Ковалева, Астана

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