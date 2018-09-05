Пропавшую 1 сентября в Уральске девушку нашли в реке

Она поссорилась со своим молодым человеком.

Девушка пропала 1 сентября этого года. Поиски длились 3 дня. 4 сентября в реке Чаган было обнаружено тело девушки без признаков насильственной смерти, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой город".

"Девушка за несколько дней до пропажи поссорилась со своим молодым человеком. После чего отправила смс-сообщение на его номер, с просьбой о том, чтобы тот присмотрел за её младшим братом, и что она уезжает далеко", - рассказал первый заместитель начальника ДВД ЗКО Асылгали Мендыгалин.

На месте работают криминалисты.

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