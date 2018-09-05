Дархан Мынбай принес присягу депутата

До этого он занимал должность заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента депутаты приняли в свои ряды нового мажилисмена, а также одобрили кандидатуру в Центральную избирательную комиссию, передает корреспондент Zakon.kz.

«Первый вопрос на повестке дня - принесение присяги депутатом Мажилиса Парламента РК Дарханом Мынбай. В соответствии с п. 6 ст. 51 Конституции, депутат приносит присягу народу Казахстана. Сейчас для принесения присяги народу Казахстана приглашается депутат Мажилиса Парламента РК Дархан Мынбай», - сказал Н. Нигматулин.

До этого Д. Мынбай занимал должность заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана.

«Клянусь верно служить народу Казахстана. Укреплять целостность и независимость Республики Казахстан. Строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата», - отметил Д. Мынбай.

Следующим вопросом было назначение Акылбека Ихданова, который возглавлял центральный аппарат партии «Нур Отан», на должность члена Центральной избирательной комиссии РК.

«Уважаемые депутаты, в соответствии со статьей 57 и 58 Конституции РК, каждая палата парламента назначает членов ЦИК, их кандидатуры предлагаются председателями палаты. В этой связи предлагаю кандидатуру Акылбека Ихданова, если нет возражений, в соответствии с регламентом мажилиса, решением бюро палаты комитета по законодательству и судебно - правовой реформе было поручено подготовить заключение по предложенной кандидатуре», - пояснил Н. Нигматулин.

Кандидатура была поддержана депутатами единогласно.

Ксения Давыдова, Астана

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