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Житель Алматы пожаловался Шпекбаеву на незаконные действия госслужащих

Председатель взял на личный контроль этот вопрос.

Фото : liter.kz5 сентября 2018, 11:34

Председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев 5 сентября провел прием граждан в республиканской общественной приемной партии «Нұр Отан», передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

Граждане обратились к главе агенства с жалобами на неправомерные действия сотрудников государственных и правоохранительных органов, а также сообщили о фактах коррупции.

К примеру, житель Алматы Фархат Агишев через видеоконференцсвязь пожаловался на действия ОПГ из числа госслужащих, использующих свое служебное положение для прикрытия преступлений.

Алик Шпекбаев поручил проверить доводы гражданина, взял на личный контроль данный вопрос.

Всего обратилось 16 граждан. Среди них жалобы на действия сотрудников ОВД по фактам мошенничества, рейдерства, волокиты при рассмотрении уголовных дел, вопросы касающиеся земельных отношений, соблюдения этических норм госслужащими и иные вопросы.

В ходе приема Шпекбаев заверил, что ни одно обращение не останется без рассмотрения, а в случае подтверждения доводов виновные лица понесут заслуженное наказание.


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