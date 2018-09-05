На службу по контракту будет призвано более 350 алматинцев
Лица, поступающие на воинскую службу, не должны иметь судимости.
В местныx органаx военного управления Алматы идет набор на воинскую службу по контракту, сообщает Zakon.kz.
До конца года планируется призвать более 350 граждан на воинскую службу по контракту в Вооруженные Силы Республики Казахстан.
Важные аспекты отбора - состояние здоровья будущего контрактника и его психологическая подготовленность.
Лица, поступающие на воинскую службу по контракту, должны соответствовать следующим требованиям:
- иметь гражданство Республики Казахстан;
- возраст - старше 18 лет;
- иметь соответствующую военно-учетную специальность;
- обладать необходимыми личными, моральными и профессиональными качествами, уровнем образования, годные по состоянию здоровья к воинской службе;
- отслужить срочную воинскую службу, либо пройти обучение на военной кафедре, или военную подготовку в специализированных организациях Министерства обороны;
- не иметь судимости.
Воинская служба по контракту – особый вид государственной службы, это перспективы профессионального роста, обеспечивающие социальную защиту как самого военнослужащего, так и его семьи.
Военнослужащий имеет право на обеспечение жильем, для него и его семьи предусмотрено бесплатное медицинское обслуживание. Помимо этого, они бесплатно пользуются услугами железнодорожного и автомобильного транспорта при переезде.
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