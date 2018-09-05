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Пьяный мужчина без причины избил женщину на улице в Костанае

Полиция распространила видео с подозреваемым.

Фото : кадр видео5 сентября 2018, 11:43

Полицейские Костаная ищут хулигана, в связи с чем распространили видеозапись с его участием, передает Zakon.kz.

"Сотрудниками Северного отдела полиции УВД Костаная разыскивается подозреваемый в совершении преступления. 15 августа в период с 16.00 до 16.10 часов по улице Победы 52 в районе Центрального рынка в магазине "Маяк" неизвестный мужчина беспричинно из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения 34-летней женщине", - сообщили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

Приметы подозреваемого: мужчина азиатской внешности, ростом около 170 см, плотного телосложения, на вид 30-35 лет. Был одет: в розовую футболку, джинсы, обувь темного цвета.

Всех, кто располагает информацией о данном мужчине, просьба сообщить по телефону: 8-775-444-83-85 или 102.


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